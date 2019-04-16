В Главной военной прокуратуре Украины опровергли бегство своего начальника Матиоса

Неназванный сотрудник ведомства заявил 15 апреля изданию «Страна.ua», что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос никуда не уезжал, вопреки сообщениям о его бегстве за границу

Ранее журналист Василий Крутчак сообщил, что Матиос в спешном порядке убыл за рубеж из-за конфликта с действующим президентом Петром Порошенко.

«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — приводятся слова сотрудника Главной военной прокуратуры.

Согласно Крутчаку, нынешняя власть имеет зуб на Матиоса за то, что он якобы «слил» в СМИ информацию о масштабной коррупции в «Укроборонпроме», к которой причастны приближенные к Порошенко Олеги его сын Игорь Гладковские.Согласно данной информации, главный военный прокурор будто бы располагает также неким видео с компроматом на сына Порошенко, которое на настоящий момент так и не было обнародовано.

Джерело: Украина