Мати облила бензином і підпалила будинок зі своїми дітьми: подробиці трагедії

У російському Забайкаллі жінка спробувала спалити будинок зі своїми дітьми, поки чоловік був на роботі.

Журналісти з посиланням на свідків повідомили, що жінка розлила бензин по підлозі, підпалила його і пішла з дому. Діти – чотирирічний хлопчик і дворічна дівчинка, знаходилися всередині. Дівчинку вдалося врятувати – її виніс з пожежі сусідський 16-річний хлопець, а ось хлопчик задихнувся в диму.

“Ми всі побігли туди, коли будинок у вогні був. Мій Пашка витягнув на руках наймолодшу Сашу. Коли намагався піти вдруге врятувати ще хлопчика, туди вже було неможливо зайти! Все було в вогні – навіть пожежники не могли зайти. Від будинку майже нічого не залишилося! “, – розповіла пресі мама рятівника.

В даний момент проти жінки, яка влаштувала пожежу в своєму будинку, порушено кримінальну справу, її затримали. Сусіди стверджують, що вона довгий час зловживала алкоголем.