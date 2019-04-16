В Маріуполі чоловік з пістолетом в стоматології погрожував пацієнтам з дітьми

В Маріуполі невідомий чоловік в приймальні стоматології погрожував пацієнтам з дітьми травматичною зброєю

За словами очевидців, конфлікт стався через обговорення виховання дітей.

“У нас розмова відбулася про дітей, про виховання. Тут сидить чоловік і каже: “Взагалі, я поганих дітей б стріляв”. Каже: “Я живу там-то і там-то, я періодично ходжу і стріляю по ним, або дістаю пістолет, і вони у мене просять вибачення, і вони стають шовковими”. Потім піднімає свій светр або куртку, а там була кобура”, – розповів очевидець.

Люди викликали поліцію.

В поліції зазначають, що на місце було виїхав екіпаж патрульної поліції Маріуполя.

“Цей факт зареєстрований, з цього приводу проводиться перевірка”, – повідомили в правоохоронців.