Затримана банда готувала замах не на Зеленського, – ГПУ

Затримана 15 квітня поблизу с. Іванковичі озброєна група осіб готувала злочин відносно одного відомого кримінального авторитета, а не кандидата в президенти.

Вона зазначила, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 14 год. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 348, п. п. 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України, 15 квітня, ГУ Нацполиции в Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури області була затримана озброєна група людей, які при затриманні чинили опір працівникам поліції.

Сарган повідомила, що за попередньою інформацією, зазначені три людини готували злочин проти одного відомого у злочинному світі авторитету на замовлення невстановлених поки осіб.

“Разом з тим, затримання відбувалося в лісі, поруч з дорогою, що веде до села Іванковичі. Враховуючи те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім’я кандидата в президенти України В. Зеленського, окремі засоби масової інформації через повідомлення одного з народних депутатів помилково почали трактувати цю подію, як можливий замах на нього”, – додала вона.

“Офіційно заявляємо, що ніякого відношення зазначена затримана група осіб до кандидата в президенти України В. Зеленському не має і в правоохоронних органах відсутня яка-небудь інформація щодо підготовки ними злочину щодо останнього”, – заявила представник генпрокурора.

За її словами, злочин готували щодо іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

Вона підкреслила, що правоохоронцями була проведена тривала і копітка робота з метою запобігання скоєння особливо тяжкого злочину, яка 15 квітня дала свої результати і зараз готуються клопотання про обрання їм запобіжного заходу.