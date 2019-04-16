Представник Зеленського Данилюк допустив конфлікт інтересів у ситуації з “ПриватБанком”, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який займався націоналізацією “Приватбанку”, а зараз працює в штабі Володимира Зеленського, має конфлікт інтересів.

Порошенко зазначив, що Данилюк на посаді міністра фінансів представляв інтереси України в Лондонському суді по справі “ПриватБанк” проти його колишніх власників (Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – ред).

“Пан Данилюк, ви працювали міністром фінансів, а правова позиція, яка передана від імені держави в Лондонський суд, є абсолютною таємницею. Хочу заявити, що я не знаю і не маю право знати цю правову позицію. Ніколи її не чув, оскільки це є порушенням закону.

А пан Данилюк знає, і сьогодні він працює в штабі, в якому працюють люди Коломойського. Це доведено і визнано. І саме тому я заявляю, що це має ознаки злочину”, – підкреслив він.

Порошенко запропонував Данилюку припинити роботу в штабі Зеленського з-за конфлікту інтересів.

“Пан Данилюк, зупиніться і вийдіть з цього штабу, оскільки це називається конфліктом інтересів”, – заявив президент.