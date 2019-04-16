Лихо з розуму: браконьєри ловлять рибу в нерест, а разом з нею – кримінальні справи (фото)

Незважаючи на заборону риболовлі в зв’язку з початком масового нересту, поліцейські раз у раз ловлять браконьєрів. Зоною пильної уваги є акваторії Київського водосховища і Десни в Чернігівській і Київській областях. Особливо стурбовані екологи промисловим обсягом браконьєрства в районі затопленого населеного пункту Окунєво.

За даними поліції Київської області, тільки за ці вихідні вдалося зловити трьох горе-рибалок, які встигли виловити більше 100 кг риби. Кримінальні справи за фактами незаконного вилову риби відкриті в Вишгородському, Переяслав-Хмельницькому та Києво-Святошинському районі.

Один з випадків стався на каналі Київського водосховища, де чоловік за допомогою сітки виловив 25 кг риби. Другий випадок незаконного вилову риби зафіксували в акваторії Канівського водосховища. У трьох підприємливих чоловіків вилучили 74 кг риби. Ще одне правопорушення зафіксували на Бучацькому водосховищі, де чоловік сітками ловив рибу.

Раніше вже повідомлялося, що з 29 березня в Київській області з метою охорони водних біоресурсів та збереження їх популяції під час нересту введена заборона на вилов риби. Однак це ніколи не зупиняло браконьєрів. Рибоохоронні структури разом з Національною поліцією обіцяють покласти цьому край, а журналісти будуть тримати ситуацію на контролі.