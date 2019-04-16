Пожежа в Нотр-Дам повністю згашена

Боротьба з вогнем тривала більше дев’яти годин, були задіяні близько 400 пожежних. Три людини постраждали в ході пожежі.

В Соборі Паризької Богоматері у вівторок, 16 жовтня, повністю ліквідували виник напередодні пожежа. Про це заявив представник корпусу пожежних Парижа.

“Нам вдалося повністю загасити пожежу”, – сказав він. Тим не менш, за його словами, пожежники залишаться на місці інциденту протягом усього дня на випадок прихованих осередків вогню.

Відзначається, що гасіння пожежі велося більше дев’яти годин, було задіяно близько 400 пожежних.

Двоє поліцейських і один пожежний отримали легкі поранення в ході пожежі.

Вранці у соборі повинні були зібратися експерти і архітектори щоб визначити масштаби пошкодження конструкції.

Пожежа у знаменитому соборі Паризької Богоматері виникла ввечері 15 квітня. Біля собору повністю обвалилися дах, шпиль, встановлений в XIX столітті, колони в нефі і годинник. Крім того, вогонь перекинувся на ліву вежу собору. З палаючого Нотр-Дама встигли винесли Терновий вінець, який за переказами був одягнений на голову Ісуса Христа незадовго до розп’яття. Твори мистецтва, які знаходилися в соборі також вдалося врятувати.

Слідчі допитали будівельників, які займалися реставрацією паризького собору Нотр-Дам-де-Парі. Прокуратура вважає, що загоряння сталося на будівельних лісах, розташованих у даху собору. Ведеться розслідування у справі про ненавмисне заподіяння шкоди в результаті пожежі.