«З цим треба народитися» : радник Зеленського публічно назвав брехуном Порошенко

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк публічно назвав чинного президента Петра Порошенка брехуном.

«Не хочу залишити це без коментарів, хоча, на жаль, Петро Порошенко і пішов. Навіть через стільки років співпраці з ним я не переставав дивуватися, як можна в очі так говорити неправду», – сказав Данилюк.

«Це, ймовірно, є спеціалізацією. Дійсно, з цим треба народитися. І це дійсно розділяє людей», – додав він.

Данилюк навів приклад судової реформи, яку Порошенко називав своїм досягненням, то казав, що на неї не впливає.

«Всі люди розуміють, що судова гілка влади перебуває під впливом президента, а те, що було, не є реформою», – заявив Данилюк.