Wizz Air збільшила вартість пріоритетної посадки

Нова інформація з’явилася на сайті авіакомпанії. Тепер послуга Priority коштує від € 5 до 30.

Послуга Wizz Priority дозволяє пасажиру взяти на борт два предмети ручної поклажі: один великий з габаритами до 55 х 40 х 23 см і вагою до 10 кг і додатковий з розмірами до 40 х 30 х 20 див.

Мандрівникам, які зекономили на пріоритетну посадку, дозволяють безкоштовно провезти лише невелике місце ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 див.

Експрес-інформація по країні

Угорщина – держава в Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Будапешт

Найбільші міста: Будапешт, Дебрецен, Мішкольц, Сегед, Печ, Ниредьхаза, Кечкемет

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 93 036 км2 (108-я в світі)

Населення – 9,9 млн чол. (89-я в світі)

Офіційна мова – угорська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,828 (44-я в світі)

ВВП – $138,3 млрд (58-я в світі)

Валюта – угорський форинт

Межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією

«Навколо Світу. Україна» писав про 15 незапланованих витрат під час авіаперельоту.

За матеріалами 34travel.me

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