Wizz Air збільшила вартість пріоритетної посадки

Нова інформація з’явилася на сайті авіакомпанії. Тепер послуга Priority коштує від € 5 до 30.
Послуга Wizz Priority дозволяє пасажиру взяти на борт два предмети ручної поклажі: один великий з габаритами до 55 х 40 х 23 см і вагою до 10 кг і додатковий з розмірами до 40 х 30 х 20 див.
Мандрівникам, які зекономили на пріоритетну посадку, дозволяють безкоштовно провезти лише невелике місце ручної поклажі з габаритами до 40 х 30 х 20 див.
Експрес-інформація по країні
Угорщина – держава в Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Будапешт
Найбільші міста: Будапешт, Дебрецен, Мішкольц, Сегед, Печ, Ниредьхаза, Кечкемет
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 93 036 км2 (108-я в світі)
Населення – 9,9 млн чол. (89-я в світі)
Офіційна мова – угорська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,828 (44-я в світі)
ВВП – $138,3 млрд (58-я в світі)
Валюта – угорський форинт
Межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією
«Навколо Світу. Україна» писав про 15 незапланованих витрат під час авіаперельоту.
За матеріалами 34travel.me
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