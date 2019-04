«Боже, врятуй Нотр-Дам»: світ шокований пожежею в соборі Паризької Богоматері

Світ шокував пожежа у французькому соборі Паризької Богоматері, який спалахнув 15 квітня і зруйнував значну частину унікальної пам’ятки.

Для багатьох НП стало ударом. Своєю реакцією вони поділилися в соціальних мережах.

Одним з перших на жахливу новину відреагував президент США Дональд Трамп. «Так страшно дивитися, як горить Нотр-дам де Парі в Парижі. Необхідно діяти швидко», – написав він у Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р.

Як зазначив лідер Франції Еммануель Макрон, разом зі знаменитим будинком горить частина французів.

«Думки про всіх католиків і французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як горить частина нас»,– написав він.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

Висловив своє співчуття Макрону у зв’язку з жахливим ПП і президент України Петро Порошенко.

«Зараз палає Нотр-Дам де Парі – собор Паризької Богоматері. І я молю Бога, щоб ніхто не загинув. І хотів би висловити слова своєї підтримки президента Франції Еммануелю Макрону і французького народу», – сказав він в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2019 р.

До світових лідерів приєдналися користувачі по всьому світу. У їх числі і українці: кандидат у президенти Володимир Зеленський, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та багато інших.

— Рустем Адагамов (@adagamov) 15 квітня 2019 р.

— Ілля Варламов (@varlamov) 15 квітня 2019 р.

— Рустем Адагамов (@adagamov) 15 квітня 2019 р.

— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 15 квітня 2019 р.







Переглянути цей допис в Instagram

— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 15 квітня 2019 р.

Втрачений Нотр-Дам — це, звичайно, катастрофа. Не можу собі уявити, в якому шоці зараз французи.

Співчуваю парижанам, французам, та всім.

Мені пощастило, я бачив. А от інші…

— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 15 квітня 2019 р.

Багато французи зі сльозами на очах зібралися в околицях собору. Вони стали на коліна і прочитали молитву про порятунок Нотр-Дама.