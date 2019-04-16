Что меняет для физлица Закон “О банкротстве”

Президент Украины Петр Порошенко вчера, 15 апреля, заявил, что подписал Закон “О банкротстве”.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с исследованием Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» («Doing Business 2018 ») Украина по показателю «Урегулирование неплатежеспособности» остается на крайне низком 149 месте, хотя в «общем зачете» занимает 76 место.

Цели и задачи закона:

повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов,

усовершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе,

повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений,

урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации и нуждающихся в помощи со стороны государства.

Последняя из четырех книг кодекса регулирует порядок банкротства физических лиц. В отличие от кредитора, заемщик может инициировать свое банкротство, в случае затруднительного материального положения.

Для открытия дела о неплатежеспособности могут быть следующие основания:

просроченные обязательства на сумму от 30 минимальных зарплат (в 2019 году – 124 тыс. 110 грн),

должник более двух месяцев не погашает и половины плановых платежей по каждому из обязательств,

есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у человека имущества, которое можно взыскать,

другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Банкроту составят план реструктуризации кредита. Есть возможность достичь компромисса с банком. Если этого достичь невозможно, то имущество заемщика будет продано, чтобы покрыть обязательства.

Что могут выставить на продажу?

Любую собственность, кроме жилья должника (квартира до 60 кв. м или дом до 120 кв. м, а также деньги на пенсионных счетах и в фондах соцстрахования).

Возможно ли повторно объявить себя банкротом?

В течение 5 лет с момента принятия такого решения повторно объявить себя банкротом нет возможности. Исключением является ситуация, когда должник погашает предыдущие обязательства. Человек не может считаться имеющим безупречную деловую репутацию в течение трех лет после признания его банкротом.

Джерело: Финансы