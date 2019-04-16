Бійці ВСУ відбили атаку ДРГ бойовиків під Маріуполем — бігли з втратами

Українські військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на маріупольському напрямку.

В 20:00 15 квітня ворог почав масовий обстріл позицій українських військовослужбовців на маріупольському напрямку. Під прикриттям вогню початку висування ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка мала на меті знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил наших підрозділів.

У штабі зазначили, що у 20:39 особовим складом спостережних постів було помічено висунення ДРГ противника у складі 12 осіб. Українські бійці відкрили по бойовиках вогонь зі стрілецької зброї, чим призупинили їхнє просування. Спостережні пости були підтримані вогнем з взводных опорних пунктів засобами вогневого ураження батальйону.

Під час відходу двоє терористів були вбиті, ще двоє отримали поранення. Разом з тим підрозділ, яке виконує завдання на спостережних постах, захопив зброю диверсантів і карту з зазначеними в глибині оборони об’єктами, на які були сплановані диверсії.