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З-за аварії на фармацевтичній фабриці в Китаї загинуло 10 людей

16.04.2019

Из-за аварии на фармацевтической фабрике в Китае погибло 10 человекУ приміщенні сталося сильне задимлення, з-за чого вісім осіб задихнулися, ще двоє померли по дорозі в лікарню.

У фармацевтичній компанії Цилу Тяньхэ Хуэйши в місті Цзінань провінції Шаньдун на сході Китаю стався пожежа, в результаті якого загинуло 10 осіб.

Відзначається, що пожежа сталася 15 квітня у другій половині дня на підвальному поверсі. За попередніми даними під час ремонтних робіт, іскри від електрозварювання потрапили в низькотемпературний теплоносій, в результаті чого виникло задимлення приміщення. Вісім з десяти працівників задихнулися на місці, ще двоє померли пізніше по дорозі в госпіталь, незважаючи на зусилля медиків.

Також, під час ліквідації пожежі постраждали 12 рятувальників, їх життя поза небезпекою.

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