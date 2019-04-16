Про що промовчали Сергій Токарєв і Рустам Гильфанов? Загадкова справа Lucky Labs

У наш час В Україні розвивається безліч успішних і цікавих IT-компаній. Серед них — LUCKY LABS від Сергія Токарєва та Рустама Гильфанова. IT-бізнес інвесторів Токарєва Сергія і Гильфанова Рустама непомітно ріс і розвивався на очах у жителів Києва. Як же так вийшло і до чого призвело?)

Якщо орієнтуватися на рейтинг DOU, фірма цих підприємців входить в п’ятнадцять найбільших IT-компаній України. Сергій Токарєв і Рустам Гильфанов повідали, що підрозділи Lucky Labs є також у Латвії, на Кіпрі, на Мальті. Звичайно ж, найбільший офіс компанії розташований в Києві. У ньому працює близько 1000 співробітників, переважно розробники.

Належить LUCKY LABS «інопланетян» Рустаму Гильфанову і Сергію Токарєву

Важлива сфера діяльності Lucky Labs це розробка ігрового програмного забезпечення, а також програмний продукт для фінансової та маркетингових сфер. Також компанія протягом 12 років взаємодіє з талановитими розробниками віртуальних ігор зі всієї земної кулі. Разом з тим Сергію Токарєву і Рустаму Гильфанову не варто зупинятися, вони розвиваються і освоюють нові горизонти. Lucky Labs активно займається благодійністю. Зараз це багаторічна систематична сфера діяльності компанії.

Запуск ЛАКІБУКС Токарєвим-Гильфановым

Lucky Labs довгий час взаємодіє з благодійним фондом «Я Майбутнє України». Разом вони створили велику кількість проектів допомоги малозабезпеченим сім’ям, сиротам. Два роки тому фонд і компанія почала реалізацію нового проекту для дітей, який відкриває для дітей світ української науково-популярної літератури. Проект називається «ЛакіБукс» і вперше з’явився на світ на Книжковому Арсеналі 2017-го року в столиці. До експертів проекту приєднався український музикант, лідер групи «ВВ» Олег Скрипка. Крім нього, до ради увійшли видавці, літератори та критики.



Восени 2017 року в рамках проекту була видана перша книга – світовий бестселер Лука Новеллі «Тесла та машина на космічній енергії» українською мовою. У наступному році в «ЛакіБукс» увійшло ще один твір від зірки «Теорії Великого вибуху» і професора нейробіології Маїму Бялик «Дівчатам слово». В цей час організатори проекту займалися пошуком вчених і літераторів у країні. Завдяки цьому були видані твори Аліни Штефан «Літо довжиною в ДНК», Кузька Кузякіна «#Щотакематематика» та Андрія Тужикова «Коротка історія технологій».

Учасники проекту були присутні на усіх великих книжкових виставках України та відвідали виставку в Болоньї. Видання кожної книги «ЛакіБукс» було поєднано з відвідуванням бібліотеки та науковими уявленнями для дітей.

Незабаром проект стає основним партнером дитячої програми на найбільшій книжковій виставці в Україні – «Книжковий Арсенал 2018». Цю виставку в травні 2018-го року відвідав президент України. Президент ознайомився з книгами Lucky Labs і взяв участь в інтерактивному проекті «Знайомство з Тукони», спонсорами якого була Lucky Labs.

Стартапи Сергія Токарєва та Рустама Гильфанова

Недавній ініціативою компанії стало початок співпраці з міжнародним бізнес-інкубатором по просуванню студентських стартапів. За сприяння уряду інкубатор і компанія Сергія Токарєва та Рустама Гильфанова створила підприємницькі клуби на базі 23 університетів України. Вийшли нові інтернет-додатки і офлайн-стартапи, і окремі ініціативи українських студентів отримали фінансування проектів в Європі.

Сергій Токарєв і Рустам Гильфанов кажуть, що вже не займаються операційною діяльністю компанії, але стежать за її розвитком. Зараз вони серйозно зайнялися інвестиціями в Європі. Наприклад, фінансово-технічні проекти, ігрова індустрія, потокове відео. Також компанія цих двох бізнесменів успішно працює в Україні, створює актуальне програмне забезпечення для клієнтів з усього земної кулі і утримує високі позиції в рейтингах компаній IT-індустрії.