Коли Будцентр Витязь відповість за стіну Яценюка?

У квітні поточного року приватна фірма «Будцентр Витязь» отримала від Держказначейства ще 20 млн гривень авансу по облаштуванню кордону з РФ. З 2015 року «Будцентр Витязь» є одним з генеральних підрядників з будівництва фортифікацій на кордоні. Директору та засновнику даної фірми Агаверди Аділов ще в 2017 році НАБУ виникла підозра в розтраті майна в особливо великих розмірах, підробку документів.

За даними журналістів «Слидство.Інфо» за весь час будівництва «стіни» компанія отримала від Держприкордонслужби понад 135 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що прикордонники засекретили контракти з «стіні Яценюка».

За будівництво паркану на кордоні з Росією екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк особисто агітував з 2014 року. На «стіну Яценюка» витратили вже 1,3 млрд гривень.