Луценка «пропив» справа підривників з обойми Медведчука Савченко-Рубана

Генеральний прокурор Юрій Луценко скаржиться на проблеми зі справою народного депутата Надії Савченко, підозрюваної в організації теракту в Києві. Про це він написав у Facebook.

Броварський районний суд випустив з-під арешту нардепа Савченко і колишнього керівника організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв’язку із закінченням терміну арешту.

Генпрокурор заявив, що проблеми пов’язані зі справою Савченко-Рубана, мають низку причин, а саме — дозволені законом маніпуляції з нескінченними змінами адвокатів. Савченко змінила 8 платних адвокатів і одного безкоштовного від держави. За словами Луценка, законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у Верховній Раді.

Крім того, критично мала кількість суддів у судах, а саме 40% незаповнених вакансій, призводить до того, що при відведенні навіть 1 судді справу передають до іншого суду.

Зміни судів по справі Савченко — Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд — Чернігівський районний — Чернігівський апеляційний Верховного суду — Солом’янський районний — Київський апеляційний — Верховний суд — Київський апеляційний — Дарницький районний — Київський апеляційний Броварський районний — підкреслив генпрокурор.

Незважаючи на звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні, ГПУ наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів Савченко і Рубана.