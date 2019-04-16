У Києві зловили злодійку, яка “працювала” на центральному вокзалі

У Києві уродженка Закарпатської області обікрала місцеву жительку, поліція почала розслідування інциденту.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, з сумки Киянки зник мобільний телефон, після чого вона звернулася до правоохоронців. Сам інцидент стався в підземному переході на території центрального залізничного вокзалу.

За підозрою у злочині затримали жінку, яка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок. При огляді у неї виявили та вилучили речовий доказ – телефон, який належить киянці.

Зловмисницею опинилася 32-річна уродженка Закарпатської області, яка тимчасово проживала в столиці і ніде не працювала.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.