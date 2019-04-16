Бразилія виходить зі Спілки південноамериканських націй

Причиною виходу стала криза в об’єднанні. Рішення набуде чинності через шість місяців після його оприлюднення.

Влада Бразилії оголосила в понеділок, 15 квітня, про вихід зі Спілки південноамериканських націй (УНАСУР). Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті бразильського МЗС.

“Уряд Бразилії денонсувало сьогодні (15 квітня) установчий договір Спілки південноамериканських націй, завершивши передбачену процедуру виходу з цієї організації. Повідомлення про дане рішення офіційно передано уряду Еквадору, який є депозитарієм договору”, – наголошується в повідомленні дипломатичного відомства.

Зазначається, що рішення набуде чинності через шість місяців після його оприлюднення, тобто в середині жовтня.

Раніше на тлі кризи в об’єднанні про рішення остаточно вийти з нього оголосили Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу і Аргентина. Чилі припинило свою участь в організації. У складі УНАСУР, створеного як політичне і економічне об’єднання держав Південної Америки в 2008 році, залишаються Болівія, Венесуела, Уругвай, Сурінам і Гайана.