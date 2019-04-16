На Дніпропетровщині батьки ґвалтували власну дочку знімали на відео

У Дніпропетровській області підсудна жінка не змогла постати перед судом, де проходить слухання її справи.

Нагадаємо, що жінка з Кривого Рогу разом зі своїм чоловіком займалася продажу порнографічних фотографій і відео з участю її чоловіка і 4-річної дочки.

Як було встановлено в ході слідства, батько дівчинки – громадянин України, а мати – громадянка Азербайджану. Серед іншого повідомляється, що протягом тривалого часу батько і мати знущалися над дівчинкою, змушуючи дитини брати участь у сценах насильства. Батьки знімали відверті сцени насильства над дівчинкою, а в ролі ґвалтівника виступав її батько.

Також було встановлено, що іноземець платив сім’ї за виробництво порнографічного відео з участю дитини. Співробітникам правоохоронних органів вдалося задокументувати злочин. Тим не менш, нещодавно стало відомо, що мати дівчинки народила ще одну дитину. Новонароджену дівчинку буде виховувати держава, а її матір позбавлять прав на дітей із-за тяжкості злочинів.