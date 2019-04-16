Порошенко на «Свободі слова»: про що говорив президент

Президент України Петро Порошенко взяв участь в ефірі програми “Свобода слова”.

Про саботаж у виборчих комісіях

Перше питання, яке було задане Петру Порошенко в ефірі передачі «Свобода слова», про те, що він не делегує своїх представників у комісії.

Це, як сказав ведучий, може бути чревате відсутністю кворуму і зривом виборів.

Чинний президент відповів ухильно, мовляв, він — гарант Конституції, і ці вибори будуть найчеснішими.

Він вказав, що потрібно дві тисячі представників, тобто багато. При цьому, наголосив президент, у комісій є повноваження самим добирати членів.

Між тим, Порошенко почав відповідати не відразу: відразу він згадав про великому ПП — палаючому в ці хвилини французькою Нотр-Дамі. Цей собор, за словами Порошенка, важливий для українців, так як там проходили служби щодо Голодомору.

Про дебати з Зеленським

Президент України Петро Порошенко запросив кандидата на пост президента Володимира Зеленського приїхати в студію і відповісти на складні питання.

“Володимир Олександрович, у вас є 40 хвилин. Я запрошую вас. Приїжджайте, не бійтеся. Вчора вам говорив. Виступіть перед людьми, поставте мені запитання складні і самі відповісте на складні питання. А, якщо він не приїде, у нас є Олександр Данилюк — його представник поставите йому питання. Може, він щось знає”, — сказав президент.

У той же час він підкреслив, що його не цікавить позиція штабу Зеленського.

“Мене не цікавить позиція штабу кандидата в президенти. Ми вибираємо не штаб. Ми вибираємо не радників. Ми обираємо президента… Народ повинен знати, якою є позиція кандидата в президенти з ключових питань”, — сказав він.

Про розслідування вбивств на Майдані

Президент Петро Порошенко каже, що незадоволений розслідуванням злочинів проти активістів Революції гідності.

«Я незадоволений роботою Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, який сконцентрував у собі всі справи і несе персональну відповідальність за якість розслідування», – заявив Порошенко.

Він зазначив, що глава департаменту Сергій Горбатюк «дуже ефективно співпрацював з сім’ями Небесної сотні, з громадськими активістами».

«Але мені потрібен результат, щоб ті, хто переслідували опинилися в тюрмах», – підкреслив президент.

Разом з тим він не відповів на пряме запитання, чи задоволений роботою генерального прокурора Юрія Луценка, зокрема, щодо розслідувань вбивств і нападів на активістів.

Порошенко нагадав, що «2-3 місяці тому у Верховну Раду було внесено подання на звільнення генпрокурора, що набрало 20 голосів».

Про співпрацю Крючкова з Кононенко

У Петра Порошенка запитали, чи відомо йому про те, що Дмитро Крючков в махінаціях з обленерго співпрацював з Ігорем Кононенко.

За словами Порошенка, він не зміг надати аудіозаписи з Кононенко, тому їх взаємодія ставиться під сумнів.

«Побачите: завтра його посадять. Післязавтра — звільнять. А в четвер він буде на “1+1” виконувати свої завдання по президентській гонці від свого патрона Коломойського. А Кононенко після виборів повинен відповідати на запитання правоохоронців», — прокоментував Порошенко.

Екстрадиція Крючкова – передвиборна технологія Зеленського

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко стверджує, що його опонент Володимир Зеленський використовують у політичній боротьбі екс-нардепа Дмитра Крючкова, екстрадованого за підозрою в розкраданні обленерго.

«Я хочу підкреслити, що нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають. Три роки треба було боротися з цією корупцією або відразу ж після президентських виборів. Це передвиборчі технології штабу мого опонента і його патрона, пана Коломойського», – сказав президент.

Він зазначив, що Гачків три роки «ховався по всьому світу», а за кілька тижнів до виборів він «йде і здається німецької влади».