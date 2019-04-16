Українців попередили про заморозки. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

“Вночі 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, – повідомили синоптики.

Як повідомлялося, завтра часом дощ, на Прикарпатті місцями значний дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті до 17°.