У школі на Одещині розпилили газ, у лікарні опинилися близько 20 учнів

На території однієї зі шкіл у Біляївському районі Одеської області на перерві невідомий розпилив газовий балончик. У результаті було госпіталізовано близько 20 учнів. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області

“До поліції надійшло повідомлення від директора навчального закладу про те, що невідомий на перерві розпилив газовий балончик у приміщенні класу. Внаслідок цього до медичного закладу було госпіталізовано близько 20 учнів. Згодом аналогічне повідомлення надійшло і з місцевої лікарні”, – прокоментували в поліції.

Наразі на місці події працюють поліцейські. Після встановлення обставин цьому факту буде дана відповідна правова кваліфікація.