Поліція затримала оголених туристів на центральній площі Кракова

Правоохоронці Польщі відкрили справу стосовно туристів, які практично голими їхали в кінному возі на головній площі в Кракова. Про це повідомили в Малопольською поліції

Інцидент відбувся в п’ятницю на головній ринковій площі в Кракові. За даними ЗМІ, група майже голих англомовних туристів – чоловіків – з’явилася на площі, потім сіла в одне з кінних таксі, яке стояло поруч, і прокотилася по Ринковій площі.

Як повідомив сержант Матеуш Дрвал з прес-служби поліції Малопольського, туристи здійснили злочин, який буде розцінений як скандал в громадському місці або нерозумний жарт.