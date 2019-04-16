М’які кістки і відкритий череп: як глибоководні риби пристосувалися до тиску

Липаровые риби (або морські слимаки) — рекорсмены серед глибоководних створінь. Вони живуть в самих незатишних для життя шарах океану на глибині 6-11 кілометрів від поверхні. Незважаючи на високий тиск, постійну темряву і холод, убогість їжі, морські слимаки займають тут домінуюче положення.

У липаровых риб видовжене драглисте тіло, прозора, без луски, шкіра, роздутий шлунок, м’які кістки і не повністю закритий череп. Але як це допомагає вижити на великій глибині?

Американські генетики спробували з’ясувати, у чому відмінність морських слимаків від мілководних побратимів.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Вень Ван і його колеги виявили, що у липаровых, спійманих в Маріанській западині, «вимкнено» остеокальцин — ген, який регулює мінералізацію тканин і розвиток скелета. Усічення цього гена — причина незвично м’якого хребта, а також частково відкритого черепа. Вчені вважають, що така будова черепа захищає мозок риби від екстремального тиску води.

Генетики виявили безліч копій генів, які розріджують клітинні мембрани, завдяки чому клітини здатні функціонувати при великому тиску. Вчені також зазначили втрату генів фоторецепторів, оскільки хороший зір на такій глибині рибам не потрібно.

Портал «Навколо світу. Україна» писав про онлайн-трансляції з дна Маріанської западини.

За матеріалами Independent

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