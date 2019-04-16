Контактні зоопарки поширюють бактерії з лікарською стійкістю

Дослідження провели професор Ширі Навона-Венециа з Арієльского Університету (Ізраїль) і його колеги, воно було направлене на вивчення поширеності, молекулярної епідеміології та факторів ризику для тварин в контактних зоопарках, заселених бактеріями MDR.

Подібні заклади досить популярні в усьому світі, так як дозволяють відвідувачам прямо і побічно впливати з різними видами тварин. На відміну від звичайних зоопарків, вони інтерактивні: діти можуть гладити, пестити тварин і навіть брати їх на руки.

Бета-лактамаза з розширеним спектром дії (Extended spectrum beta-lactamase, ESBL) і AmpC-продукують ентеробактерії (AmpC-producing Enterobacteriaceae, AmpC-E), які стійкі до ряду звичайних антибіотиків, стали предметом серйозної стурбованості як в медицині, так і у ветеринарії, тому розуміння ймовірності їх виникнення при колонізації тварин має вирішальне значення при оцінці можливого ризику для відвідувачів.

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Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

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Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

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Дослідники провели дослідження у восьми випадково вибраних контактних зоопарках по всьому Ізраїлю, взявши зразки фекалій, а також шкіри, хутра або пір’я у 228 тварин, які належать до 42 різних видів. За допомогою генетичного секвенування вчені ідентифікували як види бактерій у кожному зразку, так і наявність генів стійкості до лікарських засобів ESBL і AmpC. Власникам зоопарку видали анкети з питаннями про вік і історії хвороби містяться там тварин, а відповіді були проаналізовані для визначення додаткових факторів ризику.

Всього було відібрано 382 зразка у 228 тварин: на підставі їх аналізу було виявлено, що 12 відсотків тварин мали принаймні один штам, які продукують ESBL/AmpC, з 35 різними відновленими видами бактерій. Більшість (77 відсотків) бактерій MDR були отримані з фекалій, а решта 23% — зі шкіри, хутра або пір’я. Чверть з тих тварин, які дали позитивний результат на стійкі до ліків бактерії, були колонізовані більш ніж одним бактеріальним штамом. Серед виявлених бактеріальних штамів — высоковирулентная кишкова паличка ST656, що викликає діарею мандрівника, і кишкова паличка ST127, часта причина інфекцій сечовивідних шляхів.

Аналіз даних показав, що, якщо тварину лікували антибіотиками, ймовірність того, що воно позбудеться бактерії MDR, підвищується в сім разів. Дослідження продемонструвало, що зоопарки надають придатні умови для різноманітних видів ESBL / AmpC-E і можуть вважатися потенційним джерелом поширення цих високовірулентних патогенних мікроорганізмів, які можуть передаватися відвідувачам — головним чином дітям.

«Наші результати показують, що тварини в зоопарках можуть приводити до виділення та передачі патогенних мікроорганізмів, які здатні викликати хвороби у людей, навіть якщо тварини виглядають здоровими. Разом з тим ми усвідомлюємо високу освітню та емоційну цінність контактних зоопарків для дітей, тому настійно рекомендуємо, щоб керуючі дитячими зоопарками дотримувалися суворої гігієни та інфекційний контроль разом з раціоналізованої політикою щодо антибіотиків, щоб знизити ризик передачі бактерій між тваринами і відвідувачами», — говорить Навона-Венециа.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в зоопарку Абу-Дабі можна пообідати в компанії леопарда.

За матеріалами «Новий час»

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