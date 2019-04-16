За неминучу перемогу Зеленського треба завдячувати виключно Порошенко

Після виборів Порошенко перетвориться на гарбуз, а його оточення – у щурів. Все завалиться, всі розбіжаться…

Ніхто зараз не знає, що нас чекає після виборів. Але одне можна сказати абсолютно впевнено – прихильники обох кандидатів будуть розчаровані.

Будуть розчаровані ті, хто чекає дива від Зеленського. Ніякого дива не буде – ми не прокинемося через тиждень в новій країні.І будуть розчаровані ті, хто вірить в реванш Порошенко.

Після виборів Порошенко перетвориться на гарбуз, а його оточення – у щурів. Все завалиться, всі розбіжаться, 15% рейтингу стануть недосяжною мрією. Порошенко як впливового політичного гравця ми більше не побачимо ніколи.

Прихильники Петра Олексійовича лякають нас майбутнім. Кошмаром, яким може стати президентство Зеленського.

І, знаєте, я не буду з ними сперечатися. Зеленський дійсно може стати поганим і дуже поганим президентом. Це можливо, хоча ми цього поки що не знаємо напевно.

Але одне ми знаємо точно – ми знаємо, хто зробив Зеленського президентом. І кого ми будемо звинувачувати в разі чого.

Цей чоловік – Петро Олексійович Порошенко.

Порошенко за п’ять років зробив все для дискредитації будь-якої опозиції. І опозиції «зі сходу», і опозиції «із заходу». Його інформаційні зондеркомманды знищували репутацію будь-якого політика, який хоча б теоретично міг кинути йому виклик.

Яценюк, Тимошенко, Садової, Гриценко, «европотимисты», колишні «регіонали», комуністи – їх немає. Влада розчавила їх усіх — кого-то змішала з лайном в ЗМІ, когось завалила кримінальними справами, комусь не дала піднятися.

Так, хтось із них падав і сам, але всіх їх без винятку владу підштовхнула.

Зеленський ж єдиний «вижив» на цьому випаленому полі. Дивом вижив. Вижив лише з тієї причини, що його занадто довго не сприймали всерйоз.

Нікого іншого виборця більше немає. І це не вина виборця, це його трагедія. Трагедія, що є справою рук однієї людини.

Того самого, який зараз лякає нас майбутнім, яке він же для нас і побудував.