У Мережі висміяли виступ на ТБ представника штабу Зеленського

Екс-міністр фінансів, а нині представник кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Олександр Данилюк виступив в ефірі програми «Свобода слова» і став об’єктом насмішок в мережі.

Зокрема, користувачі соціальних мереж висміяли слова Данилюка про те, що він знає Зеленського всього 2 місяці, «але вірить йому».

«Володимир Зеленський, я насправді довго його не знаю, тільки 2 місяці на даний момент. Але за ці два місяці я побачив дуже сильно відрізняється, як він працює і як він відповідально ставиться до своєї відповідальності перед тим яка позиція озвучується, які кроки будуть робитися порівняно з Петром Олексійовичем Порошенком», — зазначив Данилюк.

Представник шоумена неодноразово запинався і допускав застереження, що також не залишили без уваги.

Петро Порошенко та Олександр Данилюк в ефірі програми «Свобода слова»







