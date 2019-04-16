Львівський суддя просить покарати військового прокурора за розголошення домашньої адреси

Суддя Шевченківського районного суду Львова Олександра Баєва відправила скаргу у ВСП з проханням покарати військового прокурора за розголошення особистих даних.

Крім того, «Цензор.немає» повідомив про погрози, які надходили чолі ДБР та його дружині. Зокрема, у вересні минулого року суддя Шевченківського районного суду Львова Олександра Баєва звернулася у Вищу раду юстиції і ГПУ з повідомленням про втручання в її діяльність як судді. Жінка уточнила, що на її мобільний телефон через додаток Viber почали надходити текстові повідомлення з погрозами і вимогами вплинути на її чоловіка з метою здійснення ним певних дій, пов’язаних з його професійною діяльністю, а саме, призначити осіб на відповідні посади.

Після цього дружина глави ДБР отримала лист-запрошення у військову прокуратуру, де її просили дати свідчення щодо загроз. Баевой пропонували ознайомитися з матеріалами слідства щодо ймовірних авторів загроз. Баєва із зверненням ознайомилася, але відмовилася свідчити.

За словами судді, відправлене прокурором лист мало підпис і її особистий адресу. Співробітник суду акцентує, що дана інформація є конфіденційною і може оприлюднюватися лише за згодою фізичної особи. У зв’язку з цим Баєва просить ВСП залучити прокурора до дисциплінарної відповідальності за розголошення особистих даних.