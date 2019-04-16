Міністр Омелян публічно образив Зеленського на своїй сторінці Facebook

Дана передвиборча кампанія запам’ятається всім українцям, безумовно, величезною кількістю бруду, що вилилася на одного з кандидатів у президенти.

Мова йде, звичайно ж, про Володимира Зеленском, щодо якого можна спостерігати просто безпрецедентна кількість нападок з боку як порохоботов, так і ТОП-чиновників і бариг з оточення безпосередньо Гаранта.

Один з ТОП-чиновників, який вирішив вдатися до плоского публічному приниженню, став горе-міністр інфраструктури і знатний «гиперлупщик» Володимир Омелян.

Судячи з такої заяви, пане міністре настільки боїться того, що скоро його відтягнуть від «годівниці» і доведеться відповідати за законом, що навіть забув про дотримання хоча б найменших правил поведінки в мережі. Особливо в тій частині, що всесвітня павутина нічого не забуває, і якщо Володимир Омелян «раптово» захоче перефарбуватися, щоб хоча б спробувати зберегти своє становище або піти від кримінальних справ, то про таких образах йому, безумовно, нагадають. Хоча самі факти його діяльності, замешанность в сумнівних схемах і результати роботи в цілому і так зводять нанівець можливість залишитися за президентства Володимира Зеленського.

Омелян, перебуваючи на посаді глави Міністерства, відрізнявся хіба що своїми дурними заявами про Hyperloop, тотальної корупції на «Укрзалізниці», жахливою ситуацією з дорогами, народженням своїх дітей в США і отримання для них американського громадянства. Загалом, своє міністерство «покращил» як міг.

Зараз він публічно звинувачує Володимира Зеленського в тому, що у нього нібито немає команди, плану дій, бачення ситуації і знань. І ось все б нічого, якби Володимир Омелян сам був професіоналом своєї справи, який зробив хоча б невелике поліпшення, а не доконав інфраструктуру України остаточно. Також глава Міністерства публічно називає Володимира Зеленського «пройдохой». Не дивно чути такі образи на адресу одного з кандидатів в президенти з боку такої посадової особи?

У своєму божевіллі прихильники Петра Порошенка і, зокрема, Володимир Омелян просто-напросто не розуміють, що їх час минув. Можливо, замість того, щоб опускатися до такого бруду, варто було б визнати свої гріхи і з гідністю піти? На жаль, це явно не той випадок.

А тепер подивимося, чим горе-міністр запам’ятатися після своєї 2-річної роботи в уряді.

Українські Дороги