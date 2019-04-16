Член команди Зеленського Данилюк спростував слова Разумкова про необхідність аудиту в Нацбанку

Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк не бачить необхідності проведення додаткового аудиту Національного банку України.

«Якщо говорити про Національний банк, ми розуміємо, що це — незалежна інституція, і це дуже велике досягнення за останні роки, що Нацбанк став незалежним. І зараз він набагато менш залежний від політичних рішень, ніж це було п’ять років тому», — сказав він в ефірі телеканалу «ICTV» у понеділок увечері.

Що стосується необхідності проведення аудиту, то, на думку А. Данилюка, необхідно керуватися виключно чинними законами України, які регулюють дане питання.

«Мені важко це коментувати, я не бачу в цьому сенсу», — додав він, відповідаючи на питання про необхідність якого-небудь додаткового аудиту, крім передбаченого законодавством.

Як повідомлялося, раніше спікер передвиборного штабу кандидата в президенти України В. Зеленського Дмитро Разумков заявляв про необхідність проведення аудиту НБУ, на основі якого можуть бути прийняті кадрові рішення.