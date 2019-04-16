Перемога: ПАТ “Укрнафта” відсудила у Росії 1.2 млрд. грн

12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44,4 млн дол. США компенсації за експропріацію майна ПАТ «Укрнафта» в анексованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє прес-служба Укрнафти.

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії АР Крим Російською Федерацією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта».

Усі спроби ПАТ «Укрнафта» повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями) через звернення до запроваджених державою-агресором «правоохоронних органів» виявились марними.