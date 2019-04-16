У Білій Церкві учень 8 класу «замінував» всі школи міста

Учень 8 класу однієї зі шкіл Білої Церкви на Київщині заради жарту подзвонив в поліцію і повідомив про замінування школи.

Так як юний «мінер» не повідомив адреса навчального закладу, правоохоронці перевірили всі школи. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Київської області.

У зв’язку з тим, що правоохоронці не знали, про який саме школі йде мова, вони перевірили всі школи міста. Вибухонебезпечних речовин у них знайдено не було.

Невдовзі особу жартівника було встановлено правоохоронцями. Ним виявився 13-річний учень 8 класу однієї з білоцерківських шкіл. Пояснювати свій вчинок поліції підліток відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Однак з урахуванням того, що підліток ще не досяг віку кримінальної відповідальності, покарання у вигляді штрафних санкцій понесуть його батьки.

«Оскільки 13-річний хлопчик не досяг віку кримінальної відповідальності, покарання понесуть його батьки. На них складуть адміністративний протокол за невиконання обов’язків по вихованню дітей (ст. 184 Купап) і зобов’яжуть заплатити штраф у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — розповіли правоохоронці.