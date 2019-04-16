Перестрілка біля будинку Зеленського могла бути розбірками Коломойського і «Свободи» — ЗМІ

Бандити, яких затримали неподалік від будинку Володимира Зеленського, збиралися вбивати не кандидата в президенти — а кримінального авторитета Вову Морду (Володимир Дідух).

В Іванковичах, де вночі побував кореспондент «Вістей», багато чули про інцидент. У групи кілерів – за інформацією місцевих жителів, вони львів’яни – поліція вилучила гранати, станковий крупнокаліберний кулемет ДШК, пістолет ТТ і Берету. При затриманні злочинців відстрілювалися. Проте жертв немає.

Дідух – авторитет, якого пов’язують з Ігорем Коломойським. В 2010 — 2011 рр. Коломойський і Дідух фінансували «Свободу» Тягнибока. Джерела називають суму 48 мільйонів доларів, яку Дідух особисто перерахував на потреби цієї партії. Одержувачем коштів з боку «Свободи» називають депутата 7-го скликання Ігоря Кривецкого, якого також пов’язують з кримінальним світом (кличка «Пупс»).

Кривецький брав активну участь у Революції Гідності, займався організацією загонів Самооборони, частково оплачував витрати на будівництво сцени на Майдані та інше обладнання. Також відомо, що перед парламентськими виборами 2014 року Дідух вів переговори з Кривецький про те, щоб потрапити у виборчий список «Свободи», однак вони не домовилися. Тоді ж, судячи з усього, відносини між Кривецький і Дідухом зіпсувалися.

Дійшло до того, що Дідух публічно (що не властиво кримінальним авторитетам) висловився з критикою на адресу керівництва «Свободи». «Ми «Свободу» породили. Покладали на неї надії. А зараз народ її не вибрав. Розчарувався в їх вчинках, діях. У «Свободи» була хороша ідея, націоналістична. Але вони її продали«, – заявляв Дідух.

Той факт, що у спробі замаху на Дідуха підозрюють львів’ян, може вказувати на те, що протистояння між ними триває і донині. Однак у МВС не хочуть коментувати подробиці розслідування. Ясно лише, що поліція очевидно готувалася до нападу на Дідуха — кілери потрапили в поле зору «наружки».

Маловідомі факти про Дідухові

Мордою Дідуха прозвали після того, як президент Ющенко одного разу в прямому ефірі – під час колегії МВС закричав на генералів: «Що це за морда така, від якого у Львові всі плачуть? Це конкретна клікуха одного з мордоворотів. Скільки дивізій дати, щоб цієї морди не було?» МВС тоді очолював Юрій Луценко. Саме його прес-секретар Лариса Сарган – першою написала в ФБ, що затримані в Іванковичах злочинці готували замах не на Зеленського, а на «кримінального авторитета».

Дідух – з Львівської області (с. Рясне – передмістя Львова), навчався в ПТУ разом з майбутніми олігархами, братами Дубневичами. У 90-ті роки Дідух займався у Львові рекетом і навіть був фігурантом кримінальної справи. У кримінальних колах підозрюють, що Дідух — Морда з тих пір співпрацює (або співпрацював) з правоохоронними органами. Кажуть навіть, що в 90-ті роки він пройшов спецпідготовку в Федеральної служби контррозвідки (попередниці ФСБ). Але насправді мова, ймовірно, йде про приятеля Дідуха – львів’янина Тараса Чуре, який був одним із керівників львівської злочинного угруповання Пташеня (Олександр Пстыга, застрелений у своєму автомобілі в 1998 році).

Ныненшнее відбулася замах на життя Дідуха – не перше і не друге). Під час одного замаху лікарі витягли з тіла кримінального авторитета 17 куль. Але він вижив. Дідуха взагалі вважають неймовірно везучою людиною. Його називають «останнім рекетиром з дев’яностих» і «хрещеним батьком української мафії».

У 2004 році Дідух брав участь у Помаранчевій революції. Він привіз у Київ зі Львова бійців власної «бригади» (приїхали вони без зброї — на всяк випадок), а також спортсменів з Львівської федерації боксу, віце-президентом якої він на той момент був. Люди Дідуха охороняли сцену «помаранчевого» Майдану. Також Дідух керував іншими львівськими «спортсменами», в тому числі тими, яких привіз Кривецький. Спортсменів Дідуха координував Євген Червоненко. Там же, на Майдані, Дідух познайомився з Юлією Тимошенко.

У 2001 році Дідух провів у СІЗО 8 місяців за звинуваченням у здирництві, а потім отримав умовний термін. Це була єдина «відсидка» Дідуха. Тому він не вважається злодієм в законі.