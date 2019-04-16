72,2% проти 25,4%: КМІС оприлюднили свіжий опитування з президентських виборів

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо другого туру президентських виборів.

За актора Володимира Зеленського у другому турі готові проголосувати 72,2% респондентів, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента України Петра Порошенка лише 25,4% опитаних українців.

При цьому 4% планують зіпсувати бюлетень.

Також повідомляється, що із загальної кількості опитаних 48,4% українців проголосували б за Володимира Зеленського та 17% — за главу держави.

Крім того, 17,9% заявили, що не визначилися з вибором, 6,3% не мають наміру брати участь в голосуванні, а 8,8% відмовилися відповідати на запитання.

Опитування проводилося з 9 по 14 квітня 2019 року.