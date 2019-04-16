Відсьогодні для митних платежів діятиме єдиний рахунок

Митниці в Україні відсьогодні переходять на єдиний рахунок для зарахування митних платежів. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«Із 16 квітня усі митні оформлення товарів підприємств будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок», — повідомили у відомстві.

У Мінфіні пояснили, що раніше у кожної митниці був власний рахунок для зарахування митних платежів. «Тому підприємець, який здійснював митне оформлення у різних митницях, змушений був перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків», — додали у відомстві.

«Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому рахунку суб’єкта ЗЕД», — наголосили у Мінфіні.

Так, підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з єдиного авансового рахунку.