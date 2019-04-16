Стародавні мегаліти були братніми могилами для 10 поколінь одного роду

Більше десяти поколінь однієї і тієї ж сім’ї поховані у величезних могилах кам’яного століття. До такого висновку прийшли вчені з Уппсальського університету в Швеції, проаналізувавши останки в мегалітичні поховання Шотландії, Ірландії та шведського острова Готланд.

Археогенетики прослідковували і проаналізували геноми 24 осіб з п’яти мегалітичних поховань в Північній і Західній Європі — Шотландії, Ірландії і на острові Готланд.

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Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

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Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

Радіовуглецеве датування визначило вік поховань між 3 800 і 2 600 роками до нашої ери. ДНК екстрагували з кісток і зубів. Потім учені порівняли дані з генетичною варіацією груп кам’яного століття з інших районів Європи.

Виявилося, люди в мегалитах були тісно пов’язані з хліборобами Північної та Західної Європи, а також з деякими групами Іберії, але набагато слабкіше — з групами Центральної Європи. Родинні зв’язки простежувалися більше по чоловічій лінії.

«Ми виявили батьківську безперервність протягом століть, одні і ті ж гаплотипи Y-хромосоми, що повторюються багато разів, — стверджує археогенетик Хелен Мэлмстрем.- Однак жінки-родичі також були в загальній могилі-мегалите — три з шести відносин спорідненості стосувалися саме жінок».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», в Ірландії археологи виявили курган-мегаліт давнє Стоунхенджа.

За матеріалами Daily Mail

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