Люди, які живуть поряд із заповідниками, більш здорові й багаті

Дослідники вивчили 60 тисяч домашніх господарств в 34 країнах по всьому світу і помітили, що жителі тих з них, які знаходяться поряд з національними парками або заповідними зонами, мають більш високий рівень добробуту і рідше хворіють.

Сім’ї, що живуть поблизу охоронюваних територій, мали на 17% більше високий рівень добробуту і на 16% нижче ймовірність бідності. А діти у віці до 5 років були на 10% вище своїх однолітків, що живуть далеко від національних парків.

Вчені, проте, визнають, що одного проживання поруч з територією, що охороняється, може бути недостатньо для хорошого самопочуття і високого фінансового становища. Важливо також мати доступ до цих заповідних зонах, щоб там гуляти, кататися на велосипедах, ходити в походи, влаштовувати пікніки і т. д. Це сприяє міцному здоров’ю.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Що ж стосується добробуту, то вчені припускають, що стабільний дохід приносить туризм. Адже заповідні зони завжди приваблюють відвідувачів, яким потрібно десь зупинятися на ніч, харчуватися і поповнювати запаси.

Ще один спосіб витягнути вигоду з охоронюваних територій – збирати і продавати дари природи, такі як гриби та ягоди. Правда, така можливість є не скрізь.

За матеріалами Lonely Planet.

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