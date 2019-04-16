Зниження тарифів, зняття недоторканності і розслідування корупції: що українці хочуть від президента в перші 100 днів, — опитування КМІС

У перші 100 днів роботи президента українці очікують зниження тарифів на комунальні послуги, внесення до парламенту законопроекту про зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента, а також прискорення розслідувань корупційних справ.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС.

«Зокрема, відповідаючи на питання «Як Ви вважаєте, які повноваження повинен мати Президент України?» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: президент володіє широкими повноваженнями; він одночасно є головою уряду і спрямовує діяльність уряду у всіх сферах — 36,8%; президент є головнокомандуючим і відповідальним за безпеку і міжнародні відносини. Іншими питаннями займається прем’єр-міністр — 40,8%; головою уряду є прем’єр-міністр, який спрямовує діяльність уряду у всіх сферах. президент має символічні повноваження і не може втручатися в питання внутрішньої і зовнішньої політики — 7,1%; посада президента взагалі не потрібна — 3%; важко сказати / відмова відповідати — 12,2%», — говориться в дослідженні.

Разом з тим, за даними дослідження, на питання «Що з перерахованого Ви хотіли б, щоб наступний президент зробив свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3 відповідей» відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Знизити тарифи на комунальні послуги — 39,1%;

Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента — 35,5%;

Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів — 32,4%;

Почати переговори з Росією — 23,3%;

Знизити зарплату топ-чиновників — 18,4%;

Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму — 16,4%;

Прискорити розслідування злочинів проти Майдану — 9,4%;

Ініціювати зміну системи парламентських виборів — скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками — 8%;

Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента — 5,5%;

Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) — 5,2%;

Заарештувати російські активи в Україні — 4,6%;

Внести в парламент законопроект про референдуми в Україні — 4,2%;

Почати переговори про вступ в ЄС — 3,3%.





З 9 по 14 квітня 2019 р. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2004 респонденти, які проживають у 129 населених пунктах всіх регіонів України (крім АР Крим) з 3-х ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, що є репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованої українськими властями. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.