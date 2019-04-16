Політолог розповів для чого Порошенку потрібна Савченко

Звільнення Савченко може бути політичним та вигідним Порошенку.

Про це у коментарі виданню “Вголос” сказавши політолог Андрій Міщенко.

“Сталося так: спершу нам показали записи, перемовини та домовленості про здійснення терористичного акту, а зараз – пшик. Це свідчить про те, що в Україні політика стоїть над законом. Звільнення Савченко може бути політичним та вигідним Порошенку. Ми розуміємо, що прокуратуру очолює близька людина Порошенка, президент має вплив на суди. І якщо була б політична воля довести справу до кінця і якщо є докази – Савченко і Рубан вже б сиділи. Натомість, є інша політична воля.

Можливо, Порошенку потрібна Савченко на парламентських виборах, можливо у нього є домовленість з Медведчуком. Оскільки ми розуміємо, що Рубан входив в “Український вибір” і тут зв’язок з кумом Путіна – очевидний”, – зазначив Міщенко.