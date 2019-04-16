Березовець назвав свою невдалий жарт про пожежу в Соборі Паризької Богоматері проявом свободи слова

Політичний експерт, ведучий телеканалу «Прямий» Тарас Березовець повідомив в Facebook, що його невдала жарт про пожежу в Соборі Паризької Богоматері є проявом свободи слова.

У своєму пості політолог порівняв себе з французьким виданням «Charlie Hebdo», яке «кілька років тому стало мішенню терористичної атаки з-за своїх неоднозначних публікацій».

За його словами, незважаючи на це, ніхто не сумнівався в правах журналістів на вираження своєї суб’єктивної точки зору.

Однак Тарас Березовець зізнався, що цей жарт була «за межею», а також приніс свої вибачення.

«Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образила моя невдалий жарт», — написав політолог.

Також він пообіцяв видалити своє невдале висловлювання з попередньої публікації.