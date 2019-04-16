Володимир Гройсман: «Реформи потрібно захищати»

Україна має стати серйозною, заможною і системною державою із сталою системою управління, яка базується на новому досвіді відповідальних лідерів, здатних ухвалювати рішення і впроваджувати їх. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

На думку Глави Уряду, наразі головне завдання – забезпечити стабільність – як під час, так і після виборів. «Викликів багато, але ми все зробимо в межах компетенції задля продовження змін», – сказав Володимир Гройсман.

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Він сказав, що реформи потрібно захищати – наприклад, реформу децентралізації або перетворення в правоохоронній системі в бік її сервісності і неможливості будь-якого тиску і втручання в економіку. Такий захист цілком є реальним – в тому числі у міжвиборчий період, адже цей склад Парламенту має достатньо часу для ухвалення потрібних рішень.

«Думаю, можна ухвалити декілька рішень, які потрібні країни. І над цим потрібно сконцентруватися, – сказав Володимир Гройсман. – Ми маємо стати серйозною, заможною, системною державою».

Джерело: Урядовий портал