Сидячи у в’язниці, шахрай видурив у пенсіонерів понад 24 тисячі гривень

У Донецькій області правоохоронці припинили дію шахрайської схеми, за допомогою якої злочинці виманили у пенсіонерів понад 24 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Управління поліції у Донецькій області.

Згідно із інформацією правоохоронців, зловмисник телефонував літнім людям, представляючись їх онуком та просив гроші “на лікування” або “звільнення з поліції”. А щоб його історії виглядали правдоподібніше, заздалегідь збирав інформацію про членів родини.

“Почувши рідне ім’я, пенсіонери, не вагаючись, віддавали усі заощадження. Працівники управління карного розшуку спільно з оперативниками Добропілля викрили зловмисника. Виявилося, що він діяв з в’язниці”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, останньою жертвою афериста стала 66-річна жителька Краматорська. За словами жінки, їй здалося, що у слухавці і справді був голос її онука. Тому вона під його диктовку перерахувала на вказаний рахунок 10 тисяч гривень. І лише після цього подзвонила онуку та дізналася, що ніяких грошей він не просив.

Потерпіла звернулася до поліції. Розшуковці встановили власника банківської картки, на яку жертва переказала кошти. Ним виявилася 24-річна жителька міста Білозерське Добропільського району. Дівчина зізналася, що відкрила рахунок на прохання свого 23-річного знайомого, який наразі відбуває покарання в колонії за розбійний напад.

Спільно з працівниками спецустанови поліцейські провели обшук у в’язня та вилучили мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності, та зошит із записами. Один з телефонів підозрюваний встиг зламати, але технічним шляхом було встановлено, що саме з нього він дзвонив жертвам.

“Оперативники вивчили записи, які містили персональні дані та номери телефонів жителів Донеччини, переважно Добропільського району. По них було встановлено ще низку потерпілих від шахрайських дій. Серед них — літня жителька Білозерського, яка лише дивом не втратила свої кошти. Як виявилося, вона також повірила фальшивому „онуку“, який запросив 50 тисяч доларів за порятунок від тюрми. Жінка ледь вмовила обійтися 50 тисячами гривень, які збирала по всьому місту. На щастя, знайома потерпілої, яку вона попросила допомогти переказати гроші, зрозуміла, що має справу з шахраєм та повернула кошти пенсіонерці”, — зазначили правоохоронці.

У прес-службі додали, що наразі поліція перевіряє підозрюваного на причетність до інших епізодів шахрайства. Крім того, встановлюється, скільки карток оформила на себе помічниця зловмисника та платежі по ним. Вже встановлено, що по одній з карток з початку року пройшло 24 тисячі гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (“Шахрайство”) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.