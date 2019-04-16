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Правнук Сталіна назвав «моральними виродками» тих, хто захоплюється його прадідом

16.04.2019

Правнук Сталина назвал «моральными уродами» тех, кто восхищается его прадедом

Правнук Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі заявив, що ті люди, хто схвалює політику його прадіда, — «моральні уроди». «Що випливає з цього формулювання (соціологічного опитування „Левада-Центру“ — прим. ред.)? Напевно, те, що понад 40% вважають злочину цілком нормальним явищем. Ось антисталінська і антирадянська брехню перетворила народ в моральних виродків і дегенератів, які щиро вважають, що великі цілі досягаються шляхом вчинення злочинів тими, хто за службовим обов’язком зобов’язаний боротися зі злочинністю, то є держслужбовцями. Ось це для мене зараз найголовніше в цій новині», — заявив Джугашвілі радіостанції «Говорить Москва».

Нагадаємо, рівень позитивного ставлення росіян до постаті Йосипа Сталіна досяг максимального показника за всі роки, випливає з дослідження «Левада-центру». Так, про своєму замилуванні Сталіним, повазі або симпатії до нього заявив 51% респондентів. Повагу до Сталіна відчуває 41% респондентів. При цьому частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, відчуваючи роздратування, страх або відраза, втричі нижче — 14%. Позитивно роль Сталіна в житті країни оцінює 70% опитаних, негативно — 19%.

Провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов пов’язує рекордну любов росіян до Сталіна з політизацією та розколом суспільства, що призводить до більш радикальних оцінок історії. Цей процес, на його думку, підтримують державні ЗМІ, які формують позитивний образ радянського вождя.

«Крім того, Сталін сприймається в суспільстві як захисник пригноблених. Населення зараз все більше відчуває себе покинутим, — міркує Бизов. — Фігура Сталіна починається сприйматися як символ справедливості і альтернатива нинішній владі, яка оцінюється як несправедлива, жорстока і не піклується про людей. Це суто міфологічний образ Сталіна, дуже далекий від реальної історичної постаті».

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