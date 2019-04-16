Правнук Сталіна назвав «моральними виродками» тих, хто захоплюється його прадідом

Правнук Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі заявив, що ті люди, хто схвалює політику його прадіда, — «моральні уроди». «Що випливає з цього формулювання (соціологічного опитування „Левада-Центру“ — прим. ред.)? Напевно, те, що понад 40% вважають злочину цілком нормальним явищем. Ось антисталінська і антирадянська брехню перетворила народ в моральних виродків і дегенератів, які щиро вважають, що великі цілі досягаються шляхом вчинення злочинів тими, хто за службовим обов’язком зобов’язаний боротися зі злочинністю, то є держслужбовцями. Ось це для мене зараз найголовніше в цій новині», — заявив Джугашвілі радіостанції «Говорить Москва».

Нагадаємо, рівень позитивного ставлення росіян до постаті Йосипа Сталіна досяг максимального показника за всі роки, випливає з дослідження «Левада-центру». Так, про своєму замилуванні Сталіним, повазі або симпатії до нього заявив 51% респондентів. Повагу до Сталіна відчуває 41% респондентів. При цьому частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, відчуваючи роздратування, страх або відраза, втричі нижче — 14%. Позитивно роль Сталіна в житті країни оцінює 70% опитаних, негативно — 19%.

Провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов пов’язує рекордну любов росіян до Сталіна з політизацією та розколом суспільства, що призводить до більш радикальних оцінок історії. Цей процес, на його думку, підтримують державні ЗМІ, які формують позитивний образ радянського вождя.

«Крім того, Сталін сприймається в суспільстві як захисник пригноблених. Населення зараз все більше відчуває себе покинутим, — міркує Бизов. — Фігура Сталіна починається сприйматися як символ справедливості і альтернатива нинішній владі, яка оцінюється як несправедлива, жорстока і не піклується про людей. Це суто міфологічний образ Сталіна, дуже далекий від реальної історичної постаті».