«Провести зустріч світанку біля меморіалів»

Пензенський минобр наказав завершити випускні в школах лінійками пам’яті вранці 22 червня

У Пензенській області регіональне міністерство освіти доручило забезпечити явку випускників шкіл на урочисті лінійки пам’яті, організовані в 4 годині ранку 22 червня, коли в Росії відзначають День пам’яті про скорботи за жертвами нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Відповідне розпорядження за підписом міністра Олександра Воронкова отримали в адміністраціях муніципальних утворень і директори шкіл. У листі сказано, що майбутні шкільні випускні вечори в області повинні пройти 21 червня та завершитися на наступний ранок патріотичними заходами біля меморіалів слави, повідомляє «Пенза-Онлайн».

Як зазначає видання, документ містить ряд вимог, які слід неухильно дотримуватися» при проведенні випускних балів. Крім звичайного заборони на вживання спиртних напоїв та посиленого контролю за дітьми, письмо наказує «в обов’язковому порядку» врахувати в сценарії випускних вечорів їх завершення 4 годині ранку 22 червня зустріччю світанку біля меморіалів полеглим героям Великої Вітчизняної війни.

Там повинні відбутися хвилини пам’яті та інші заходи, що дозволяють відзначити скорботну дату.

Щоб все пройшло як треба, директорам шкіл, педагогам і батьківському активу доручається «провести з випускниками серйозну роз’яснювальну роботу про необхідність шанобливого ставлення до пам’яті минулих років, трагічних сторінок історії нашої країни».

Цікаво, що заради цього чиновники обласного минобра вирішили піти проти іншого припису, який на тлі всіх інших здавався непорушним. Мова про категоричну заборону покидати територію навчального закладу. Якщо в регіональному міністерстві освіти згадають про це заборону і надішлють нову директиву, реалізувати ідею із зустріччю світанку біля меморіалів військової слави виявиться досить проблематично. Крім того, нічний виїзд дітей зі шкільної території потребує додаткових узгоджень. Так що, коментуючи ситуацію, педагоги однією з пензенської шкіл поділилися думкою, що в минобре «погарячкували».