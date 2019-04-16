У НАТО спростували припинення співпраці з Росією

Альянс дотримується двовекторного підходу у співпраці з Росією: потужне стримування і оборона при збереженні серйозного діалогу.

Північноатлантичний альянс опроверает заява Росії про те, що НАТО і Москва повністю припинили співпрацю.

“Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування і оборона при збереженні серйозного діалогу”, – йдеться в заяві прес-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, оприлюдненому у вівторок, 16 квітня.

Напередодні заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія і НАТО повністю припинили співпрацю з цивільної і військової лінії.

У відповідь на це Оана Лунгеску зазначила, що в березні 2014 року НАТО у зв’язку з “агресивними діями Росії проти України, повністю призупинила практичне співробітництво з Росією, зберігши при цьому канали для військового і політичного діалогу”, і ситуація з тих пір не змінилася.

Представник альянсу нагадала, що на саміті в Брюсселі в липні 2018 року члени НАТО виключили можливість повернення до “бізнесу” до тих пір, поки в поведінці Росії не відбудеться “явних, конструктивних змін, які продемонструють дотримання Москвою міжнародного права і її міжнародних зобов’язань”.

“НАТО готова до діалогу з Росією в цілях ясного позначення наших позицій, зниження ризиків і посилення прозорості”, – сказала Лунгеску, зазначивши, що альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях. Як приклад вона привела зустрічі Ради НАТО-Росія, остання з яких відбулася в січні, а також зустрічі генсека НАТО Йенса Столтенберга з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, остання з яких відбулася в березні 2019 року в Мюнхені.

“Заступник генерального секретаря НАТО продовжує регулярний діалог з російськими дипломатами. Ми також зберігаємо військові канали зв’язку. Голова військового комітету НАТО і верховний командувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі підтримують прямі контакти з начальником генерального штабу збройних сил РФ. Приміром, генерал Скапарротти в грудні зустрічався з генералом Герасимовим”, – нагадала Оана Лунгеску.