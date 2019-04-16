Приватбанк почав продаж безготівкової валюти через свої термінали

Найбільший держбанк Приватбанк ввів послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування, повідомляється в прес-релізі банку.

«Тепер купити долари або євро на валютну картку або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою», — пояснюється в повідомленні. В терміналах самообслуговування Приватбанк продає валюту за безготівковим курсом.

З 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування Приватбанку діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на картку або банківський рахунок.

Як повідомлялося, 7 лютого 2019 року набув чинності закон «Про валюту і валютні операції», яким дозволена онлайн-купівля іноземної валюти фізичними особами (в рамках ліміту купівлі готівкової валюти 150 тис. грн в день).