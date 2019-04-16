Чому перед Великоднем завжди холоднішає: наукове пояснення

Похолодання як правило співпадає з Єврейськими купками – періодом тривалістю кілька днів напередодні єврейського свята Песах (у свою чергу це свято відзначають незадовго до православної Пасхи).

Похолодання в ці дні трапляється так часто, що це навіть відбилося в назві періоду. Спочатку воно звучало як Єврейські купини, тому що погода веде себе постійно, ніби скаче по купинах, а потім слово перетворилося на «купки».

У похолодання під час Єврейських купок є наукове пояснення. Песах завжди відзначається в перший повний місяць після весняного рівнодення. Саме під час повного місяця піднімається атмосферний тиск, а в середніх широтах це загрожує холодними вітрами і дощами.

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У 2019 році Песах святкується в період з вечора п’ятниці, 19 квітня, до суботи, 27 квітня. Відповідно, Єврейські купки випадає на 15 — 20 квітня. В цей період в Україні також очікується холодна і дощова погода. З понеділка по четвер температура на всій території країни не підніметься вище +15. З п’ятниці, 19 квітня стане ще прохолодніше – максимум +11-14 градусів, а суботу – до +8…+13.

Православна Пасха в цьому році відзначається 28 квітня, і в цей день буде тепло і сонячно.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Песах – єврейське свято звільнення.

За матеріалами «Сьогодні», «Кореспондент»

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