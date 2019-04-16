Названа попередня причина пожежі в Нотр-Дам де Парі

Ніщо не свідчить про підпал.



Версія про ненавмисному пожежу в соборі Паризької Богоматері є головною для слідства. Про це у вівторок, 16 квітня, заявив прокурор Парижа Ремі Эйтз.

“Ніщо не свідчить про навмисному акті”, – сказав він у вівторок журналістам.

Прокурор приїхав до собору, щоб особисто керувати слідчими діями. За його словами, в них бере участь 50 співробітників прокуратури.

Пожежа у знаменитому соборі Паризької Богоматері виникла ввечері 15 квітня. Біля собору повністю обвалилися дах, шпиль, встановлений в XIX столітті, колони в нефі і годинник. Крім того, вогонь перекинувся на ліву вежу собору. З палаючого Нотр-Дама встигли винести Терновий вінець, який за переказами був одягнений на голову Ісуса Христа незадовго до розп’яття. Твори мистецтва, які знаходилися в соборі також вдалося врятувати.

Слідчі допитали будівельників, які займалися реставрацією паризького собору Нотр-Дам-де-Парі. Прокуратура вважає, що загоряння сталося на будівельних лісах, розташованих у даху собору. Ведеться розслідування у справі про ненавмисне заподіяння шкоди в результаті пожежі.