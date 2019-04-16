Колишній губернатор Полтавщини має намір судитися з Порошенком

Колишній голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко 15 квітня подав позовну заяву до ОДА і президенту Петру Порошенку про визнання протиправним та скасування указу президента про його звільнення.

Про це повідомило місцеве видання «Полтавщина».

Розглядати позов буде Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду.

13 березня 2019 року Порошенко під час візиту у Полтаву повідомив про звільнення Валерія Головка. Обов’язки голови ОДА тимчасово виконує Роман Товстий.

Таке рішення президента було викликано корупційним скандалом і кримінальним провадженням за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовими особами Полтавської ОДА (ч. 4 ст. 368 КК).

Крім Головко, за свою посаду судиться колишній мер Полтави Олександр Мамай.

11 квітня він звернувся до Верховного суду з позовом проти Полтавської міської ради з проханням відновити на посаді.

Нагадаємо, що 14 вересня полтавські депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Мамая і достроково припинили його повноваження.

Після цього Мамая двічі незаконно «відновлювали» на посаді шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру. Прокуратура вважає, що за цим стоїть сам Мамай, і 10 грудня йому повідомили про підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи ЄДР (ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 361 КК) і протидія законній господарській діяльності Полтавської міської ради (ч. 3 ст. 206 КК).