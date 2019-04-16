На Землі не залишилося місць з чистим повітрям — вчені

Волокна микропластика і фрагменти пластикової плівки знайшли в зразках з малонаселеній частині Піренейського хребта. Фахівці відучують, що це вкрай нетипово для цих місць. Це доводить, що частинки пластику переміщуються на тільки по воді, але й по повітрю.
Крім того, рівень микропластика в гірському повітрі виявився практично таким же, як і в Парижі. Фахівці підкреслюють, що на планеті могло вже й не залишитися місць, які можна назвати «чистими».
З 400 мільйонів тонн пластику, щорічно виробляється, переробляється приблизно 20%. Інше в тому чи іншому вигляді потрапляє в навколишнє середовище.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Фінляндія має найчистіше повітря в світі.
За матеріалами «Кореспондент»
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